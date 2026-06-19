あす6月20日13時55分から放送のトーク番組『土スタ』（NHK総合）に、連続テレビ小説『風、薫る』で“シマケン”こと島田健次郎を演じる佐野晶哉がゲスト出演する。【写真】『風、薫る』“シマケン”佐野晶哉、再登場“虎太郎”小林虎之介とバチバチネット興奮「ラヴバトル開幕」「王道パターン」連続テレビ小説『風、薫る』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）は、文明開化が進む明治時代を舞台に、型破りな2人のナースの活