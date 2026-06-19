女優の石井杏奈が人気女優やモデルとの豪華コラボショットを公開した。石井は１９日までに自身のインスタグラムを更新。「今年、誰よりも早くお誕生日をお祝いしてくれた由衣ちゃん、彩ちゃん、太鳳ちゃん。」とつづり、女優の佐久間由衣、土屋太鳳、モデルの朝比奈彩とのコラボショットをアップした。「『大人になったねぇ』なんて話しながら、８年前と変わらずたくさん話して、たくさん笑った。こうしてずっと友達でいられる