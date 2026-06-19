W杯北中米大会サッカー日本代表はメキシコ・モンテレイに移動し、20日（日本時間21日）に、北中米ワールドカップ（W杯）のグループ第2戦、チュニジアとの試合を迎える。日本テレビ系で解説を務める元日本代表・本田圭佑が自身のXで現地の情報を伝えると、ファンが反応している。1次リーグF組に入った日本は14日（同15日）に、強豪オランダとの初戦を劇的なドローで終えた。2戦目は初戦が行われた米ダラスより、約845キロ南に位