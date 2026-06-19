日本相撲協会の相撲教習所に通う新弟子らが１９日、相撲史の講義の一環で東京・墨田区の野見宿禰（のみのすくね）神社を参拝した。奉仕活動として境内や周辺の清掃も行い、５月の大相撲夏場所で幕下最下位格付け出しでデビューした大森（追手風）らが参加した。大森は相撲の神様を祭る同神社を初めて訪れ「来てみたかった。ここに歴代の横綱も来てたのかなと思うと、趣を感じます」と神妙な表情を浮かべた。同神社には歴代横綱