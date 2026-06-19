俳優・藤岡弘、の次女でモデル・女優の天翔天音が２１歳の誕生日を迎えたことを報告した。１９日までに自身のインスタグラムに「６．１４に２１歳になりました」と報告。頭にティアラをのせ、ワンピース姿のショットをアップ。「たくさんのお祝いのメッセージをありがとうございます幸せです去年は、素敵な方々との出会い、そして皆様の応援のおかげで、とても学びの多い飛躍の年になったと思います２１歳も自分を信じて、