メキシコに0-1で敗戦、組1位通過逃すサッカーの北中米ワールドカップ（W杯）は18日（日本時間19日）、メキシコ・グアダラハラでグループリーグA組の第2戦を行い、韓国が主催国の一つメキシコに0-1で敗れた。0-0の後半5分、GKキム・スンギュが味方と交錯するミスで決勝点を献上。試合後ホン・ミョンボ監督はこの場面を招いた韓国代表の空気を悔やんでいた。後半5分、ゴール前で浮いたボールにジャンピングキャッチを試みたGKキ