自身のインスタグラムで告白女子バレーボールの元米国代表でリオ五輪に出場したレイチェル・アダムズさんが19日、自身のインスタグラムで、沖縄の助産院で出産したことを報告。その理由や過程を赤裸々に語っている。リオ五輪で銅メダルを獲得、2014年の世界選手権でも金メダルを獲得している36歳のアダムズさん。夫は、昨季までバ スケB1リーグの琉球でプレーし、来季は川崎へ移籍する事が発表されているアレックス・カークだ