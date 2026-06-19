ダンスボーカルグループ「Ｍ！ＬＫ」のメンバーで俳優としても活躍する佐野勇斗が１９日までに自身のＳＮＳを更新。メンバーとの集合ショットを公開した。佐野はインスタグラムに「５０年後も一緒に温泉入ろうなぁー」とつづるとメンバーで温泉に入る様子の集合ショットを３枚アップした。この投稿にファンからは「これからもＭ！ＬＫのメンバーがこうやって笑っていられたらいいな」「いつも日本を明るく元気に笑顔にしてく