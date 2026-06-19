女性９人組グループ「ＮｉｚｉＵ」のマコ（ＭＡＫＯ）が１９日までに自身のＳＮＳを更新。オフショットを公開した。インスタグラムに「Ｃｒｙｓｔａｌドームの余韻から抜けてない人？？はーいここに居ます 〜笑」とつづると、帽子に白のミニ丈トップス、赤のプリーツスカートを合わせた姿でポーズをとったり、笑顔を見せる写真を複数枚披露した。この投稿にファンからは「マコちゃんと同様ドームツアーが楽しかったので