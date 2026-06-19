元フジテレビの中野美奈子アナウンサー(46)が18日に更新したインスタグラムで、香川県丸亀市にある丸亀港で行われた進水式の模様を伝えた。 【写真】ど迫力の船尾と美しい中野アナ「いつも可愛い」の声 中野アナは背景に進水式前の船の船尾をとらえ「丸亀港にて進水式がありました。参加された方の中には今日初めて参加される方もいて、荘厳な雰囲気に感動されていました。(そうなんですよ、本当に近くで見るとロマ