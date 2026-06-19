ファジアーノ岡山U-18の試合の様子（2025年）提供：ファジアーノ岡山 高校年代サッカーの国内最高峰、U-18プレミアリーグを戦うファジアーノ岡山U-18が6月20日、サンフレッチェ広島ユースとの「中国ダービー」を岡山市のJFE晴れの国スタジアムで戦います。 ファジアーノ岡山U-18は2024年から国内最高峰のプレミアリーグを戦っています。3年目となる今季はリ&#