キム・スンギュが失点シーンに言及韓国代表は現地時間6月18日、北中米ワールドカップ（W杯）グループAの第2節でメキシコ代表と対戦し、0-1で敗れた。試合結果に直結する痛恨ミスとなったGKキム・スンギュが試合後に「私の判断ミスだった。結果が変わってしまいとても残念だ」と言及した。韓国紙「朝鮮日報」が伝えている。試合は前半から韓国が主導権を握る展開になった。しかし、メキシコ5バックの守備陣を崩しきれず、前半は