「日本一の星空」の村として知られる長野県阿智村と、新潟県の菓子メーカーがこの夏のコラボレーション企画を発表しました。これに先立ち、メーカーから子どもたちに商品がプレゼントされました。商品の贈呈を行ったのは、新潟県新潟市に本社を置く栗山米菓です。19日には、商品の「星たべよ」が村内すべての児童と園児にプレゼントされました。阿智村とのコラボレーション企画の一部はすでに