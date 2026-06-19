これからどんどん暑い季節になってくるが、気をつけたいのが「チャーハン症候群」だ。 チャーハン症候群とは「セレウス菌」が原因の食中毒。チャーハンやパスタなどで食中毒が発生する頻度が高いことから、「チャーハン症候群」と呼ばれている。このセレウス菌がやっかいなのは加熱しても死滅しないこと。加熱調理後に常温で作り置きしておいたチャーハンなどを食べると、激しい嘔吐（おうと）や