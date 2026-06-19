１９日午前１１時頃、東京都北区滝野川の区立滝野川第三小学校から「建物から煙が上がっている」と１１０番があった。東京消防庁によると、校舎４階の音楽室付近を含む約２００平方メートルが燃え、同庁のポンプ車など計約７０台が出動し、火は約１時間後にほぼ消し止められた。警視庁滝野川署によると、校舎内には出火当時、児童約３４０人がいたが、逃げ遅れはいなかった。男子児童１人が逃げる際に肘の骨を折る重傷を負った