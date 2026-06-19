藤井風（Fujii Kaze）が、6月19日（金）0時に、イギリスの注目R＆Bスター・Elmiene（エルミーン）との新曲「Comets + Gold」（コメッツ・アンド・ゴールド）をリリースした。Elmieneは、2021年、Virgil Abloh（ヴァージル・アブロー）による最後のLouis Vuitton（ルイ・ヴィトン）のショーに起用された楽曲「Golden」によって注目を受け、2023年に『El-Mean』と『Marking My Time』でブレイク。藤井とは、2026年1月にスタジオセッ