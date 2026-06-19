日清シスコのロングセラー菓子「ココナッツサブレ」が発売61周年を記念し、人気キャラクターコンテンツ『パペットスンスン』がコラボレート。「ココナッツサブレ メロンパン味」が一部のコンビニエンスストアで2026年6月22日に先行発売、6月29日から全国のスーパーマーケットなどで販売される。さらに「パペットスンスンとサブレパーティーキャンペーン」が6月22日から実施される。誕生から姿変わらず61年！スンスンの好物“メロ