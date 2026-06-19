神奈川県が実施するキャッシュレス決済キャンペーン「かながわトクトクキャンペーン！『かなトク！』」が、本日19日から始まった。対象のアプリで決済をすると最大20％が還元される。期間は予算上限（180億円）に達するまで。 神奈川県 かながわトクトクキャンペーン！「かなトク！」より 対象の決済サービスは、「d払い」「au PAY」「PayPay」「楽天ペイ」「AEON Pay」「メルペイ」の6つ。還