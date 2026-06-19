タレントの小倉優子が17日に自身のアメブロを更新。6月から続く不調により血液検査を受けたことを告白した。この日、小倉は「今日もお疲れ様でした！」と切り出し、出演した情報バラエティ番組『ヒルナンデス！』（日本テレビ系）でのオフショットを公開。続けて「6月に入ってから不調が続いていたら、『早めだけど、更年期では？』との会話から血液検査に行ってきました！！」と明かした。現在の心境について「身体と心を大切に生