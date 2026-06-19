俳優の高橋英樹が18日に自身のアメブロを更新。娘でフリーアナウンサーの高橋真麻らとミュージカルを観劇したことを報告した。この日、英樹は朝に更新したブログで「本日はランチ予定のあとミュージカルを観にいきます」と報告。その後「親子でフルーツパーラー」というタイトルでブログを更新し「観劇前にフルーツパーラーへ」と妻と真麻と店を訪れたことを明かした。続けて「うなぎの後なので、、消化酵素に助けをもらおうとパパ