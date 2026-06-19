Bリーグプレミアに参入する「長崎ヴェルカ」は、今シーズン限りで退団したモーディ・マオール氏に代わり、新たなヘッドコーチを招へいしました。 オーストラリア出身のディーン・ヴィッカーマン氏 54歳です。 2017年から9シーズンにわたり、オーストラリアリーグNBLの強豪チームで指揮を執り、リーグ優勝に導いた経験があるほか、自身は3度、