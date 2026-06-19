【GU】ほんのり甘め！ 大人かわいい「初夏スタイル」に注目初夏のコーデに甘さをほんのりプラスしたいなら、顔まわりに華やかさをもたらすアイテムが活躍します。今回は、大きな襟が目をひく「GUのビッグカラーブラウス」をピックアップ。大人の女性が着映えする、おしゃれな初夏コーデをご紹介します。顔まわりが華やかな「ビッグカラーの五分袖ブラウス」大きな襟が目をひく「ビッグカラーブラウス」（税込1990円）は、顔まわり