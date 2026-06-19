ドクターヘリや消防防災ヘリの操縦士不足を防ぐため、国土交通省などは、航空大学校に新たな養成コースを新設するなど「なり手の確保策」をとりまとめました。現在、国内の公共用ヘリの操縦士の数は需要を満たしていますが、▼ドクターヘリの操縦士のおよそ7割、▼消防防災ヘリではおよそ6割が50歳以上で高齢化が進んでいます。操縦士の独り立ちには1000時間以上の飛行経験が必要で、今から対策をとらなければ2030年以降、ドクター