フジパンは、北名古屋市市制施行20周年を記念し、同市に所在するフジパン西春工場との共同開発商品「スナックサンド Wピーチ」を、7月1日から2ヵ月間の期間限定で発売する。パッケージには、名古屋芸術大学と連携して制作した20周年記念ロゴとキャッチフレーズ「ゆめひろがる。このまちと。」をデザインした。市・企業・大学が一体となって取り組む、地域活性化の一環として展開していく。北名古屋市は、20周年事業の一環として、