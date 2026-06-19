きょう19日（金）は、西日本を中心に曇りや雨となり、九州では滝のような非常に激しい雨や雷雨になりそうです。あす20日（土）になると、雨雲は東へ移動していき、あさって21日（日）にかけて東日本や東北でも大雨となるおそれがあります。【CGを見る】週間天気予報きょう午後も九州で大雨きょうは梅雨前線に近い西日本で曇りや雨になるでしょう。特に九州では、1時間に50ミリ以上の非常に激しい雨や雷雨となりそうです。夜は中国