「辛旅 大魔王入り 博多激辛とんこつラーメン」エースコックは、7月13日から、「辛旅 大魔王入り 博多激辛とんこつラーメン」を発売する。「ご当地辛味調味料×ご当地めん」を合わせた「辛旅」から、博多とんこつラーメンを激辛アレンジした、暑い日でも思わず食べたくなる新商品が登場する。福岡のご当地辛味調味料「大魔王」を使用。豚骨の旨みをしっかり感じつつも後を引く辛さの激辛スープが、博多ラーメンらしい歯切れの良い