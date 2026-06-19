チューリッヒ生命は、8月3日から、「チューリッヒの変額保険 フューチャーリンクII」（正式名称：変額保険（有期型）（Z02））（以下、フューチャーリンクII）および、「チューリッヒの変額保険 フューチャーリンク定期」（正式名称：変額保険（定期型））（以下、フューチャーリンク定期）の2商品を同時に発売する。昨年4月に発売した「フューチャーリンク」は、“万が一の際の保障を確保しながら将来に向けた資産づくりをサポー