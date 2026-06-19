「スキンケアトーンアップクリーム」ノエビアグループの常盤薬品工業は、ナチュラルメイクブランド「素肌記念日」から、メイクをお休みしたい日もスキンケアしながら肌を明るくカバーする「スキンケアトーンアップクリーム」（50g）を、8月4日に発売する。「素肌記念日」は、2016年に誕生し、「自分自身が使っていて心地よく、美しさも叶える」を提案するナチュラルメイクブランド。やさしい使い心地が共感を呼び、前年比で売上129