NHKの『ニャンちゅうワールド放送局』の「ニャンちゅう」役などを務め、現在、ALS（筋萎縮性側索硬化症）で闘病中の声優・津久井教生さんが6月18日、自身のブログを更新。口から食べることについて綴りました。【写真を見る】【 ALS闘病 】声優・津久井教生さん「舌の動きが低下しているのですが」「毎日リハビリも続けていく感じです」【ニャンちゅう】津久井さんは「舌の動きが低下しているのですが」「毎日リハビリも続けていく