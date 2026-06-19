「イラリセット」ハウスウェルネスフーズは、GABA、スパイス香気成分、ビタミンB群3種、クーリングフレーバーを配合した、炭酸と冷涼感による爽快感が特徴の「イラリセット」を、6月22日から全国のコンビニエンスストア、駅売店などのチャネルで発売する。内容量は140ml。スパイスの力で消費者のライフリズムをサポートしたいという思いから、消費者が抱える悩みについてハウスウェルネスフーズ独自の調査を行ってきた。その結果、