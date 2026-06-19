西ロンドン・イーリングのパラダイス・フィールズに生息するビーバー/James Stacey/CNN西ロンドン・イーリング（CNN）その場所はマクドナルドとショッピングモールから数百メートルの距離にあり、交通量が多く汚れた道に挟まれている。そんな都会に緑豊かな湿地が希少な毛むくじゃらの住民によって作られている。その住民とは「ビーバー」だ。西ロンドンの自治区イーリングのこの一角ではかつて豪雨のたびに洪水が発生し、通りや近