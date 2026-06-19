５月に開かれた「おむすびの会」（よつやグループ提供）手作りのおむすびを高校生以下に無料配布するイベントが２１日、横浜市営地下鉄新羽駅前の居酒屋「地鶏焼味（み）くり家（や）」（港北区新羽町）で開かれる。梅と昆布のおむすび２個が入ったパック約１２０個を用意。ちくわの磯辺揚げと漬物を添え、訪れた子どもたちに手渡す。同店を運営するよつやグループは連日、中学生以下に夕食を無料で提供する子ども食堂を展開