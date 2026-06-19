ドジャースは日本時間19日、トミー・エドマン選手のロースター復帰に伴いサンティアゴ・エスピナル選手がDFA(事実上の戦力外)となりました。1か月以内で2度目となります。1度目は日本時間5月26日、キケ・ヘルナンデス選手が60日間の負傷者リストから復帰したことにより、エスピナル選手がDFAとなりました。そしてその4日後の同5月30日にテオスカー・ヘルナンデス選手の10日間の負傷者リスト(IL)入りに伴いロースターを再編成。エス