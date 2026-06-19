インプラント治療は高額になりやすいうえに保険が適用されない場合もあるため、想像以上の出費となることがあるかもしれません。少しでも費用をおさえるために、高額療養費制度や医療費控除について調べる人もいるでしょう。 本記事では、インプラント治療に高額な費用がかかる理由と、医療費控除の計算方法や住民税の軽減について解説します。 インプラント治療にはなぜ高額な費用がかかるのか？ インプラント治