ネットの「3000円～」といった広告を信じた結果、請求されたのは「12万円」……今、そんなエアコン修理の料金トラブルが急増し、国民生活センターからも警告が出ています。 本記事では、理不尽な高額請求に直面したときの正しい対応と、信頼できる業者の選び方について分かりやすく解説します。 事前説明のない追加費用まで支払う必要はある？ 契約の基本ルールを解説 近年、エアコンの修理に