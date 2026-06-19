TWSが、爽やかな夏の魅力をまとい、日本活動への期待を高めた。TWSは6月17日・18日に、グループ公式SNSを通じて日本2ndシングル『SODA SODA』のコンセプトフィルムとオフィシャルフォトAバージョンを公開した。【写真】TWS、日本の夏を楽しむ“エモSHOT”公開された写真には、夏の海辺で楽しい時間を過ごすメンバーたちの姿が収められている。メンバーたちはじゃれ合ったり、笑顔で駆け回ったりしながら、青春の活気あふれる日常を