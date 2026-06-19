タレント兼俳優のDEXが、7年間続けてきたユーチューブ活動を休止することを発表した。6月19日、韓国メディアOSENの取材によると、DEXは俳優活動とユーチューブ運営を並行することが難しいと判断し、登録者数100万人を超えるユーチューブチャンネルの活動を一時休止することを決めた。【写真】DEX、女優とのカップル写真「これでも交際してないって？」ただし、芸能活動そのものを中断するわけではなく、俳優としての活動にさらに力