【モデルプレス＝2026/06/19】元日向坂46の濱岸ひよりが6月18日、自身のInstagramを更新。キャミソール姿を披露し、話題となっている。【写真】23歳元日向坂46「透明感すごい」反響集めたキャミコーデ◆濱岸ひより、キャミソール姿披露濱岸は、ヤシの木、太陽の写真を添え、海を背景にした写真を投稿。白に黒のパイピングが施されたキャミソールを合わせ、スラリと伸びた腕と美しいデコルテが際立つ姿となっている。◆濱岸ひよりの