ファミリーレストラン ココスは、6月23日から「2026夏のランチメニュー」を導入する。平日限定で790円(税込869円)から提供しているココスのお得なランチメニューに、「海老とアボカドのレモンクリームパスタ」や「揚げなすのモッツァレラトマトパスタ」、「鬼おろし冷やし豚しゃぶプレート」「チーズ&ガーリックハンバーグ」が登場する。また、「純氷ふわふわかき氷 ミニ!いちご」をランチタイム限定価格で提供する。※天保山