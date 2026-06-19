日々のLINEのやり取りは恋人同士にとって楽しいものですが、繁忙期で仕事に追われている彼氏にとっては、些細なLINEが負担に感じられることもあるようです。そこで今回は、20代から30代の独身男性198名に聞いたアンケートを参考に、「仕事で忙しい彼氏が『勘弁してくれ！』と絶叫してしまうLINE９パターン」をご紹介します。【１】「私と仕事、どっちが大事なの？」など、優先順位をつけさせようとするLINE「答えようがないです」