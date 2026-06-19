「エビ・ザ・フェス」約30cmのえびフライを楽しんで 岡山県倉敷市の5つの飲食店で6月20日と21日、特大エビフライが楽しめる「エビ・ザ・フェス」が開かれます。 2025年に続き2回目の開催で、約30cmの特大えびフライを使った特別メニューが数量限定で提供されます。事前予約が必要な店もあります。 香川県三豊市で冷凍食品を手掛けている味のちぬやが、「6」が曲がったエビの形に見えること、また「フ（2）ライ