俳優の岡田将生が近影を公開した。１９日までに自身のＳＮＳを更新した岡田は、インスタグラムに「６月ですが、僕は厚着です。嘘です。昔の写真が出てきました。熱中症には気をつけましょうね。明日で田鎖最終回。信じられない、寂しい」と自身が出演するＴＢＳ系ドラマ「田鎖ブラザーズ」（金曜・午後１０時）を紹介。メガネをかけた横顔やシャツを着た姿でカメラを手にしたショットを披露した。この投稿にファンからは「終