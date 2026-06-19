【AZ-17EX ウルトラザウルス専用 グラビティカノン】 予約開始：7月 発売日・価格：未定 タカラトミーのハイターゲット向けホビーレーベル「T-SPARK」は、「AZ-17EX ウルトラザウルス専用 グラビティカノン」を7月に予約開始することを発表した。発売日と価格は共に未定。 本製品は、ムービングキット「AZ-17 ウルトラザウルス」に装着できる専