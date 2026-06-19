テレビ朝日の住田紗里アナウンサーが１９日までに自身のＳＮＳを更新。ユニホーム姿のオフショットを公開した。住田アナはインスタグラムに「暇さえあれば、Ｗ杯を観ています日本代表ももちろんですが、推しのチームの選手たちが各国で活躍していて、毎日ウキウキワクワクです！」とつづると、ユニホーム姿のオフショットをアップ。「今大会は、こちらのユニフォームを購入しました。お財布と相談して、買うかどうかものす