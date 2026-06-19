◆天保山Ｓ・３歳上オープン（６月２０日、阪神競馬場・ダート１４００メートル）＝１９日、栗東トレセンノーブルロジャー（牡５歳、栗東・吉岡辰弥厩舎、父パレスマリス）は坂路で前日調整。６１秒１―１４秒０とシャープな身のこなしを見せた。吉岡調教師は「暑さも気にしてなくて、いい状態ですよ」と好仕上がりをアピールした。デビュー２戦目で２４年シンザン記念を制した実力馬。４歳夏からダートに転向した後も、決め脚