タレントで歌手の上地雄輔が、１９日までに自身のインスタグラムを更新し、トレーニングショットを公開した。上地は「ジメジメしてる時こそ汗かいて風呂入ってメシ」とつづり、「#ｕｓｋの日常」とハッシュタグを添えて、逆転の発想でトレーニングに励み、汗を流す様子を披露した。この投稿には「これぞゆーちゃんの日常」「雄ちゃんは頑張るみたいですね〜」「雄ちゃん見習って私も体力作り頑張らないとな〜」「たくさん汗