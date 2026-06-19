サカナクションの「新宝島」が、6月22日付「オリコン週間合算ランキング」において、週間0.8万PT（8,315PT）を獲得し、累積ポイントが100.4万PT（1,003,983PT）に到達。「怪獣」に次ぐ自身2作目のミリオンポイントを達成した。【動画】サカナクション「新宝島」MV同ランキングは、CDの売上枚数、ストリーミングの再生数、デジタルダウンロードのDL数をポイント換算し、合計したもの。累積ポイントの内訳は、CD：-／ストリーミ