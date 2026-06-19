5人組ダンスボーカルグループ・M!LKの佐野勇斗が18日、自身のインスタグラムを更新。M!LKのメンバーとの絆を感じさせる5ショットを公開し、反響を呼んでいる。【写真】「ええなぁ」「めちゃめちゃいい写真」仲良く温泉に入るM!LKのメンバー5人佐野は「50年後も一緒に温泉入ろうなぁー」とつづり、メンバーの塩崎太智（※崎＝たつさき）、曽野舜太、山中柔太朗、吉田仁人と共に夜景を望む露天風呂を満喫する様子をとらえたオフ