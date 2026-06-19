読売新聞が運営するユーザー投稿サイト「発言小町」では、家族や友人などの人間関係や、心や体の悩み、時事問題から身の回りのことまで、さまざまなテーマで意見交換が行われています。今回は「『施設に入所したいので、費用を負担してほしい』と言う母にモヤモヤ」というトピックをご紹介。親の老後資金と子どもの責任。誰もが直面しうる難しい問題に、さまざまな声が寄せられています。* * * * * * *長女の私に負担が集中するの