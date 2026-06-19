もっと力強く洗練された豪華仕様2026年5月28日、トヨタ車向けカスタムブランド「MODELLISTA（モデリスタ）」から、新型「ハイラックス」用のカスタムパーツが発売されました。約10年ぶりにフルモデルチェンジした新型「ハイラックス」を、都会的で力強い“アーバンラギッド”なスタイルへカスタマイズできるとして注目を集めています。【画像】超いいじゃん！ これがトヨタ新型「本格4WD“豪華モデル”」です！ 画像を見る！